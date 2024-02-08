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Усик может потерять один из чемпионских поясов

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Заявление промоутера

Усик может потерять один из чемпионских поясов

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский боксер-тяжеловес, чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик может потерять один из поясов. Об этом сказал промоутер боксера Александр Красюк.

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Дело в том, что в феврале не состоится бой с участием Усика. Ранее планировалось, что украинец подерется с Тайсоном Фьюри за все пояса в супертяжелом дивизионе. Однако британец получил травму в спарринге, бой перенесли на май. Команда Усика не хочет откладывать бой еще на более поздний срок, поэтому нет времени для обязательной защиты одного из титулов.

"Я думаю, что Усика могут лишить пояса IBF. IBF очень строго придерживается правил, особенно в таких ситуациях, где часто вносились изменения. Ранее мы выбирали между WBA и IBF, и мы решили, что WBA является для нас более приоритетной.

В будущем может случиться все, что угодно, если мы перенесем этот бой на 9 месяцев. Тайсон Фьюри может в шестой раз отказаться от боя, возможно, он решит заняться чем-то другим, возможно, он не будет готов боксировать – неизвестно, чего от него ожидать. Так что, чем быстрее мы проведем поединок – тем лучше", - признался Красюк.

Отметим, что ранее Усик одобрительно отозвался об идее боксировать с Фьюри 18-го мая.

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Источник:
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Опубликовал: Игорь Семйон
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