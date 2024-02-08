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Боб Арум прокомментировал решение Шакура Стивенсона завершить карьеру

Бокс

По его мнению, боксер хотел все и сразу

Боб Арум прокомментировал решение Шакура Стивенсона завершить карьеру

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Боб Арум, промоутер непобеждённого чемпиона мира в трёх весовых категориях американца Шакура Стивенсона (20-0, 10 KO), отреагировал на заявление подопечного о завершении карьеры.

"Шакур хотел сразиться с Наваррете, который является чемпионом во втором полулёгком весе и поднимается в лёгкий вес. Наваррете было приказано сразиться с Беринчиком, и этот поединок состоится.

На всё требуется терпение. Шакур – большой талант, и из-за большого таланта бойцы лишаются терпения. Они хотят всё сегодня. В боксе такого не бывает", — сказал Арум в интервью YouTube-каналу FightHype.com.

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