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Джеймен Ортис: После боя с Ломаченко я знал, что мне нужно делать в поединке с Лопесом
Боксер сравнил два поединка
Фото: dazn
Бывший претендент на титул в первом полусреднем весе Джемейн Ортис заявил, что в бою против обладателя титула WBO Теофимо Лопеса выступил лучше, чем в поединке с Василием Ломаченко.
"После боя с Ломаченко я знал, что мне нужно делать в поединке с Лопесом. Я понимал, что необходимо выдать сильную концовку. Мне показалось, что я это сделал. Я не чувствовал, что Теофимо меня перебил, потряс в какой-то момент боя или донес мощный удар, как это делал Ломаченко в конце некоторых раундов, из-за чего мог забирать эти отрезки. Этот поединок не был таким. Для меня он был односторонним", — сказал Ортис.
Напомним, что этим утром Ортис проиграл Лопесу единогласным решением судей (117-111, 115-113, 115-113).
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