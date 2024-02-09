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Джеймен Ортис: После боя с Ломаченко я знал, что мне нужно делать в поединке с Лопесом

Бокс

Боксер сравнил два поединка

Джеймен Ортис: После боя с Ломаченко я знал, что мне нужно делать в поединке с Лопесом

Фото: dazn

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший претендент на титул в первом полусреднем весе Джемейн Ортис заявил, что в бою против обладателя титула WBO Теофимо Лопеса выступил лучше, чем в поединке с Василием Ломаченко.

"После боя с Ломаченко я знал, что мне нужно делать в поединке с Лопесом. Я понимал, что необходимо выдать сильную концовку. Мне показалось, что я это сделал. Я не чувствовал, что Теофимо меня перебил, потряс в какой-то момент боя или донес мощный удар, как это делал Ломаченко в конце некоторых раундов, из-за чего мог забирать эти отрезки. Этот поединок не был таким. Для меня он был односторонним", — сказал Ортис.

Напомним, что этим утром Ортис проиграл Лопесу единогласным решением судей (117-111, 115-113, 115-113).

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