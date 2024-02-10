Ломаченко назвал свою главную цель на сегодня

Украинский легковес Василий Ломаченко (17-3; 11 КО) рассказал о своей ближайшей цели в профессиональной карьере. Соответствующий месседж наш спортсмен высказал на пресс-конференции, посвященной его поединку против австралийца Джорджа Камбососа (21-2; 10 КО).

"Сейчас моя цель – снова стать чемпионом мира. После этого я могу задуматься о том, чтобы стать абсолютным чемпионом. Это правильное сражение, потому что это возможность снова завоевать мировой титул" – сказал Василий.

Напомним, что бой Ломаченко-Камбосос состоится 12 мая в австралийском Перте, а на кону будет стоять вакантный титул чемпиона мира по версии IBF.