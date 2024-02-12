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Теофимо Лопес: Планирую подраться в Гондурасе в апреле или июне

Бокс

Соперник пока неизвестен

Теофимо Лопес: Планирую подраться в Гондурасе в апреле или июне

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпион мира в двух весовых категориях американец Теофимо Лопес (20-1, 13 KO) высказался о сроках следующего выступления.

"Если меня так легко побить, тогда звоните на следующей неделе. Я буду обедать с Бобом Арумом и говорить о следующем бое. Я сказал ему, что планирую подраться в Гондурасе в апреле или июне", — написал Лопес в соцсети Х (ранее Twitter).

Теофимо Лопес дебютировал на профессиональном ринге в 2016 году и в декабре 2019-го сразился за титул в лёгком весе (до 61,2 кг), досрочно остановив ганца Ричарда Комми.

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