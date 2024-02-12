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Уайлдер: Проиграл Паркеру, потому что я пробыл в пути 20 часов
Боксер вспомнил поединок с новозеландцем
Фото: fight.ru
Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе американец Деонтей Уайлдер считает, что одной из причин его поражения от новозеландца Джозефа Паркера стала тяжёлая акклиматизация.
Напомним, поединок бойцов состоялся в декабре в Саудовской Аравии и завершился победой Паркера единогласным решением. Поражение стало для 37-летнего Уайлдера третьим в профессиональной карьере.
"Во время подготовки к этому бою мне пришлось совершить два переезда, в общей сложности я пробыл в пути 20 часов. А эти парни уже находились в Европе. Им нужно было добираться всего два-три часа. Я не жалуюсь, я просто говорю, через что я прошёл", — сказал Уайлдер в интервью YouTube-каналу EsNews.
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