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Гвоздик активно готовится к следующему поединку, начал этап спарингов

Бокс
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Удачи в подготовке

Гвоздик активно готовится к следующему поединку, начал этап спарингов

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинско-американский боксер, представитель полутяжелого веса Александр Гвоздик (20-1; 16 КО) продолжает подготовку к следующему поединку.

В настоящее время наш спортсмен спаррингует с казахом, боксером второго среднего веса Али Ахмедом (19-1, 14 КО).

Напомним, что свое крайнее сражение украинец провел в сентябре 2023 года, тогда Александр нокаутировал бразильца Исаака Родригеса (28-5, 22 КО).

Ранее менеджер Усика рассказал о соглашении на поединок против Фьюри.

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Александр Гвоздик
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