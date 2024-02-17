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Гвоздик активно готовится к следующему поединку, начал этап спарингов
Удачи в подготовке
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинско-американский боксер, представитель полутяжелого веса Александр Гвоздик (20-1; 16 КО) продолжает подготовку к следующему поединку.
В настоящее время наш спортсмен спаррингует с казахом, боксером второго среднего веса Али Ахмедом (19-1, 14 КО).
Напомним, что свое крайнее сражение украинец провел в сентябре 2023 года, тогда Александр нокаутировал бразильца Исаака Родригеса (28-5, 22 КО).
Ранее менеджер Усика
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