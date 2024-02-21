Назван гонорар Сауля Альвареса за бой с Хайме Мунгией

Промоутерская компания PBC Эла Хэймона сообщила ESPNmx сумму гонорара Саулю Альваресу (60-2-2, 39 КО) за поединок с Хайме Мунгией (43-0, 34 КО).

PBC готова выплатить Альваресу гарантированный гонорар в размере около 35 миллионов долларов за бой против Мунгии 4 мая.

Однако сума может оказаться меньше, если Сауль подерется с Джермаллом Чарло.