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Назван гонорар Сауля Альвареса за бой с Хайме Мунгией
Поединок состоится 4 мая
фото - boxingscene.com
Промоутерская компания PBC Эла Хэймона сообщила ESPNmx сумму гонорара Саулю Альваресу (60-2-2, 39 КО) за поединок с Хайме Мунгией (43-0, 34 КО).
PBC готова выплатить Альваресу гарантированный гонорар в размере около 35 миллионов долларов за бой против Мунгии 4 мая.
Однако сума может оказаться меньше, если Сауль подерется с Джермаллом Чарло.
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Источник:Xsport.ua
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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