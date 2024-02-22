Александр Гвоздик проведет бой за титул временного чемпиона WBC

Президент WBC Ukraine Николай Ковальчук рассказал, что бывший чемпион организации Александр Гвоздик (20-1, 16 КО) вскоре проведет титульный бой.

"Вчера обновился рейтинг WBC. Гвоздик уже 2-й. А сегодня уже есть прекрасная новость. Он будет драться за титул временного чемпиона WBC с Давидом Бенавидесом. Это будет поединок на PPV. Очень крутой бой. Его будет смотреть весь мир. С тем самым Бенавидесом, который идёт без поражений. У которого 28 побед. И если Александр побеждает, то он автоматически становится претендентом на все чемпионские пояса. Если всё будет позитивно, то победитель боя Бетербиев-Бивол станет соперником Александра", — рассказывает Ковальчук.