Бокс
Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Хэйни-Гарсия: Стало известно место проведения суперпоединка
Ждем с нетерпением
MatchroomBoxing
Чемпион мира в полусреднем весе по версии WBC Девин Хэйни (31-0; 15КО) 20 апреля будет защищать свой титул в поединке против Райана Гарсии (24-1; 20 КО).
Организаторы вечера бокса объявили место проведения сражения. Им станет Barclays Center в Бруклине (США). Последним большим событием, которое прошло на этой арене, был поединок супертяжеловесов Уайлдер-Хелениус в октябре 2022 года.
Отметим, что сначала планировалось провести бой Хэйни-Гарсия в Лас-Вегасе.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Победа лидера УПЛ, побитый рекорд Баварии, жеребьевки ЛЕ и ЛК. Главные новости за 23 февраля
- Байер установил новый рекорд в истории немецкого футбола
- Бундеслига. Байер – Майнц 2:1. Артиллерия и новый Кариус выручают Леверкузен
- Эксперт рассказал, что в случае следующего срыва боя Фьюри - Усик предусмотрен огромный штраф
- Красотка дня. Невероятная жена и персональный фитнес-тренер одного из лидеров Атлетико
- Запоздалый подарок Кришу? Джорджина Родригес показала обучение соблазнительному танцу. ВИДЕО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн