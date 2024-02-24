Хэйни-Гарсия: Стало известно место проведения суперпоединка

Чемпион мира в полусреднем весе по версии WBC Девин Хэйни (31-0; 15КО) 20 апреля будет защищать свой титул в поединке против Райана Гарсии (24-1; 20 КО).

Организаторы вечера бокса объявили место проведения сражения. Им станет Barclays Center в Бруклине (США). Последним большим событием, которое прошло на этой арене, был поединок супертяжеловесов Уайлдер-Хелениус в октябре 2022 года.

Отметим, что сначала планировалось провести бой Хэйни-Гарсия в Лас-Вегасе.