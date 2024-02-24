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Усик трогательно поздравил свою старшую дочь с днем рождения. Фото

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Усик трогательно поздравил свою старшую дочь с днем рождения. Фото

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский супертяж, чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (21-0; 14 КО) опубликовал трогательный пост. Наш спортсмен поздравил свою старшую дочь Елизавету с днем рождения. Соответствующее фото Александр разместил на своей официальной странице в Instagram.

Усик трогательно поздравил свою старшую дочь с днем рождения. Фото - изображение 1

Напомним, что в этом году Усик в четвертый раз стал отцом – у спортсмена родилась еще одна дочь Мария.

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