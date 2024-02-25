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Берланга о бое против Канело: Очевидно, я добьюсь большой победы
Самоуверенность – не всегда хорошо
Getty Images/Global Images Ukraine
Перспективный американский боксер Эдгар Берланга (22-0; 17 КО) прокомментировал свои ожидания от возможного будущего поединка против Сауля Альвареса (60-2-2; 39 КО). Его слова цитирует Boxing 24/7:
"Очевидно, я добьюсь большой победы. Это Пуэрто-Рико против Мексики.
Я чувствую, что это будет огромное сражение. Да, у меня нет пояса, я просто гораздо больше других ребят во втором среднем весе по статусу. Я велик. Я тот же. Поэтому сейчас чувствую, что это сражение должно произойти. Знаю, что ему тяжело искать соперников, и чувствую, что я рядом с ним.
Чувствую, что мог бы взять на себя второй средний вес. Это Пуэрто-Рико против Мексики. Это самое большое противостояние в боксе" – сказал он.
Напомним, ранее Хирн
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