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Берланга о бое против Канело: Очевидно, я добьюсь большой победы

Бокс
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Самоуверенность – не всегда хорошо

Берланга о бое против Канело: Очевидно, я добьюсь большой победы

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Перспективный американский боксер Эдгар Берланга (22-0; 17 КО) прокомментировал свои ожидания от возможного будущего поединка против Сауля Альвареса (60-2-2; 39 КО). Его слова цитирует Boxing 24/7:

"Очевидно, я добьюсь большой победы. Это Пуэрто-Рико против Мексики.

Я чувствую, что это будет огромное сражение. Да, у меня нет пояса, я просто гораздо больше других ребят во втором среднем весе по статусу. Я велик. Я тот же. Поэтому сейчас чувствую, что это сражение должно произойти. Знаю, что ему тяжело искать соперников, и чувствую, что я рядом с ним.

Чувствую, что мог бы взять на себя второй средний вес. Это Пуэрто-Рико против Мексики. Это самое большое противостояние в боксе" – сказал он.

Напомним, ранее Хирн прокомментировал возможность организации боя Берланга-Альварес.

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Сауль Альварес Канело Альварес
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