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Сауль Альварес прекратил сотрудничество с PBC

Бокс

Боксер в поисках новой компании

Сауль Альварес прекратил сотрудничество с PBC

фото - boxingscene.com

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Сауль Альварес прекратил сотрудничество с промоутерской компанией PBC.

Стороны договорились о расторжении контракта, пишет инсайдер Майк Коппинджер в своем Twitter. По этому соглашению 4 мая Канело должен был выйти в ринг против Джермалла Чарло, владеющего поясом WBC в среднем весе.

Сообщается, что теперь Альварес может подписать контракт с DAZN.

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