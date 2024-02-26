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Сауль Альварес прекратил сотрудничество с PBC
Боксер в поисках новой компании
фото - boxingscene.com
Сауль Альварес прекратил сотрудничество с промоутерской компанией PBC.
Стороны договорились о расторжении контракта, пишет инсайдер Майк Коппинджер в своем Twitter. По этому соглашению 4 мая Канело должен был выйти в ринг против Джермалла Чарло, владеющего поясом WBC в среднем весе.
Сообщается, что теперь Альварес может подписать контракт с DAZN.
Canelo Alvarez and PBC mutually agreed to part ways, sources told ESPN, with two fights remaining on a three-fight deal signed in June. The pact called for the star boxer to fight Jermall Charlo on May 4. However, Canelo and PBC couldn’t agree to terms. Jermall’s twin brother, …— Mike Coppinger (@MikeCoppinger) February 26, 2024
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