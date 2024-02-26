Сауль Альварес прекратил сотрудничество с PBC

Сауль Альварес прекратил сотрудничество с промоутерской компанией PBC.

Стороны договорились о расторжении контракта, пишет инсайдер Майк Коппинджер в своем Twitter. По этому соглашению 4 мая Канело должен был выйти в ринг против Джермалла Чарло, владеющего поясом WBC в среднем весе.

Сообщается, что теперь Альварес может подписать контракт с DAZN.