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Вышло яркое промо боя между Нганну и Джошуа
Поединок состоится 8 марта
Организаторы поединка между Энтони Джошуа и Фрэнсисом Нганну обнародовали яркий проморолик поединка в тяжелом весе. Видео показал Председатель Генерального управления Саудовской Аравии по развлечениям Турки Аль аш-Шейх.
В ролике боксеры представлены ы образе героев видеоигр
READY... SET... FIGHTTT ????#KnockoutChaos is finally here— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) February 27, 2024
Anthony Joshua vs Francis Ngannou ????
A clash that will deliver earth-shaking knockouts ????
Happening in Riyadh on Friday March 8th at Kingdom Arena ????????
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Напомним, что поединок между Энтони Джошуа и Фрэнсисом Нганну состоится 8 марта в Саудовской Аравии.
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