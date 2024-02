Вышло яркое промо боя между Нганну и Джошуа

Организаторы поединка между Энтони Джошуа и Фрэнсисом Нганну обнародовали яркий проморолик поединка в тяжелом весе. Видео показал Председатель Генерального управления Саудовской Аравии по развлечениям Турки Аль аш-Шейх.

В ролике боксеры представлены ы образе героев видеоигр

READY... SET... FIGHTTT ????#KnockoutChaos is finally here

Anthony Joshua vs Francis Ngannou ????

A clash that will deliver earth-shaking knockouts ????

Happening in Riyadh on Friday March 8th at Kingdom Arena ????????



Live on DAZN Worldwide

Buy now at https://t.co/THJaW5nkPR… pic.twitter.com/oJCWLGqIi3