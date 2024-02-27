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Вышло яркое промо боя между Нганну и Джошуа

Бокс

Поединок состоится 8 марта

Вышло яркое промо боя между Нганну и Джошуа

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Организаторы поединка между Энтони Джошуа и Фрэнсисом Нганну обнародовали яркий проморолик поединка в тяжелом весе. Видео показал Председатель Генерального управления Саудовской Аравии по развлечениям Турки Аль аш-Шейх.

В ролике боксеры представлены ы образе героев видеоигр

Напомним, что поединок между Энтони Джошуа и Фрэнсисом Нганну состоится 8 марта в Саудовской Аравии.

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Энтони Джошуа Бокс Фрэнсис Нганну
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