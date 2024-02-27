Роберт Гарсия: Думаю, что Джошуа нокаутирует Нганну

Бывший тренер британского супертяжеловеса Энтони Джошуа (27-3, 24 КО) американец Роберт Гарсия поделился прогнозом на предстоящий поединок против камерунца Фрэнсиса Нганну (0-1).

"Я думаю, Нганну показал отличное выступление, потому что Тайсон Фьюри, просто ни дня не тренировался к этому бою. Полагаю, Фьюри думал, что это будет беззаботная прогулка в парке, а оказалось, что Фрэнсис был в отличной форме и жаждал доказать, что все ошибаются на его счёт. И он таки это сделал. Но, опять же, я думаю, что так случилось больше потому, что Фьюри просто был не в форме, не тренировался и не был готов".

"Что касается Энтони Джошуа, то я думаю, он всегда в форме. Энтони очень преданный делу боец, и я думаю, он нокаутирует Фрэнсиса".

"Постоянная занятость в поединках — это именно то, что нужно такому человеку, как Энтони Джошуа. Для них было неправильным то, что он дрался раз в год, и мы сказали им об этом. И хотя он сейчас не со мной, я рад, что они заняли его в прошлом году. Он провёл три боя и вскоре снова выйдет на ринг. Это лучшее, что они могли сделать", — рассказал Роберт Гарсия.

Поединок Джошуа — Нганну запланирован на 8 марта в Саудовской Аравии.