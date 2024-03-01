Тедди Атлас сделал прогноз на бой Гвоздик - Бенавидес

Тедди Атлас высказался по поводу предстоящего поединка между Давидом Бенавидесом и Александром Гвоздиком, на кону в котором будет стоять титул временного чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBC.

"Гвоздик взял паузу на несколько лет, чтобы все обдумать, переосмыслить, а затем вернуться. Думаю, он побьет Бенавидеса. Да, я так считаю. Бенавидес из боксерской династии, у него есть бойцовский стержень. У него стиль, который нравится всем - агрессивный и сильный. Но он идет на большой риск. Гвоздик больше него. Этот парень уже был чемпионом мира. Он проиграл только Бетербиеву, хотя и выигрывал бой... Еще раз: мне нравится Бенавидес, но я считаю, что Гвоздик побьет его", — заявил Атлас.

Напомним, что бой Гвоздик — Бенавидес планируется на лето 2024 года.