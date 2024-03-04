Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
С Диллиана Уайта сняты обвинения в употреблении допинга
Расследование завершено
Getty Images/Global Images Ukraine
С Диллиана Уайта (29-3, 19 КО) были сняты обвинения за употребление допинга.
Напомним, что прошлым летом британец был временно дисквалифицирован после положительного результата теста перед предстоящим реваншем с Энтони Джошуа.
Впоследствии было доказано, что положительный результат теста был вызван спортивной добавкой, которую Уайт принимал при подготовке к бою с двукратным чемпионом мира в тяжелом весе.
Теперь же Уайт собирается потребовать компенсацию от американской компании, производившей добавку.
Популярное сейчас
- Минмолодьспорта опубликовало список игроков сборной Украины на матч против Боснии и Герцеговины
- Официально. Александрия получила техпоражение в матче с Шахтером
- Сергей Ковалец: Шестая победа подряд Динамо во главе с Александром Шовковским была вполне заслуженной
- Камбосос нашпиговал россиянами свой тренировочный лагерь
- Девушка Криштиану Роналду удивила публику на неделе моды в Париже
- Лунин научил известного испанского повара готовить главное украинское блюдо. ВИДЕО