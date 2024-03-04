С Диллиана Уайта сняты обвинения в употреблении допинга

С Диллиана Уайта (29-3, 19 КО) были сняты обвинения за употребление допинга.

Напомним, что прошлым летом британец был временно дисквалифицирован после положительного результата теста перед предстоящим реваншем с Энтони Джошуа.

Впоследствии было доказано, что положительный результат теста был вызван спортивной добавкой, которую Уайт принимал при подготовке к бою с двукратным чемпионом мира в тяжелом весе.

Теперь же Уайт собирается потребовать компенсацию от американской компании, производившей добавку.