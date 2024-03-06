Нганну: Мне будет сложно провести 10 раундов с Джошуа, но с Фьюри я провёл столько же

Камерунский боец смешанного стиля Фрэнсис Нганну высказался о предстоящем поединке с британским тяжеловесом Энтони Джошуа.

Напомним, что бой состоится 8 марта в Саудовской Аравии.

"Мне будет сложно провести 10 раундов, но с Фьюри я провёл столько же! Победа над Эй Джеем станет лучшей в моей карьере, но я только начинаю… После этого я хочу провести реванш с Тайсоном. В последнем бою выступление от Джошуа было безупречным, но я не Отто Валлин", — сказал Нганну на пресс-конференции.

Фрэнсис Нганну дебютировал на профессиональном ринге в октябре 2023 года, проведя 10-раундовый поединок с британцем Тайсоном Фьюри. В том бою он уступил раздельным судейским решением.