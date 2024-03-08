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Мануэль Чарр: Верю, что Фьюри размажет Усика, как он размазал Кличко

Бокс

Главное, чтобы британец не сделал очередное рассечение

Мануэль Чарр: Верю, что Фьюри размажет Усика, как он размазал Кличко

Скріншот з трансляції

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Регулярный чемпион мира по версии WBA в супертяжелом весе Мануэль Чарр сделал прогноз на бой Тайсона Фьюри и Александра Усика за звание абсолютного чемпиона мира .

"Я на тысячу процентов за команду Фьюри. Я верю, что Фьюри размажет Усика так же, как он размазал Кличко", - сказал Чарр в интервью World Boxing News.

Напомним, что бой Усика — Фьюри запланирован на 18 мая в Саудовской Аравии.

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Источник:
fightnews
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
Комментарии
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Геродот (Винница)
08.03.2024 в 21:22
Дурник Чарр - не кажи гоп, поки не перескочиш. Віримо в нашого чемпиона Усика.
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Комментарии 1
Геродот (Винница)
08.03.2024 в 21:22
Дурник Чарр - не кажи гоп, поки не перескочиш. Віримо в нашого чемпиона Усика.
Ответить
0
0

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