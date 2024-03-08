Мануэль Чарр: Верю, что Фьюри размажет Усика, как он размазал Кличко

Регулярный чемпион мира по версии WBA в супертяжелом весе Мануэль Чарр сделал прогноз на бой Тайсона Фьюри и Александра Усика за звание абсолютного чемпиона мира .

"Я на тысячу процентов за команду Фьюри. Я верю, что Фьюри размажет Усика так же, как он размазал Кличко", - сказал Чарр в интервью World Boxing News.

Напомним, что бой Усика — Фьюри запланирован на 18 мая в Саудовской Аравии.