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Мануэль Чарр: Верю, что Фьюри размажет Усика, как он размазал Кличко
Главное, чтобы британец не сделал очередное рассечение
Скріншот з трансляції
Регулярный чемпион мира по версии WBA в супертяжелом весе Мануэль Чарр сделал прогноз на бой Тайсона Фьюри и Александра Усика за звание абсолютного чемпиона мира .
"Я на тысячу процентов за команду Фьюри. Я верю, что Фьюри размажет Усика так же, как он размазал Кличко", - сказал Чарр в интервью World Boxing News.
Напомним, что бой Усика — Фьюри запланирован на 18 мая в Саудовской Аравии.
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Источник:fightnews
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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Геродот (Винница)
08.03.2024 в 21:22
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