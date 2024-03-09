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Фьюри уже планирует, как драться против Джошуа
Кролик будет против
Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (34-0-1; 24 КО) поделился своими впечатлениями от
"Я уверен, что Александру Усику будет что сказать по этому поводу. У меня было говняное выступление против Нганну. "Эй Джей" выступил совершенно фантастически и вырубил его правой рукой.
Если он сыграет со мной после того, как я дважды выиграю у Усика, то это будет другая игра" – сказал Тайсон.
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