Джошуа: Я должен быть чемпионом WBC прямо сейчас

Британский супертяж Энтони Джошуа (28-3; 25 КО) после победы над Фрэнсисом Нганну (20-5) сказал, что по его мнению экс-чемпион UFC в своем прошлом поединке против Тайсона Фьюри (34-0-1; 24 КО) ) одержал победу. Слова Энтони цитирует SkySports:

"Фрэнсис Нганну победил чемпиона мира по версии WBC в сверхтяжелом весе – я должен быть чемпионом мира прямо сейчас.

Понимаете, что я имею в виду? Я считаю, что Нганну победил чемпиона WBC" – сказал британец.

Комментарий Фьюри