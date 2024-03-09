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Джошуа: Я должен быть чемпионом WBC прямо сейчас

Бокс

В его словах есть доля истины

Джошуа: Я должен быть чемпионом WBC прямо сейчас

фото - boxingscene.com

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Британский супертяж Энтони Джошуа (28-3; 25 КО) после победы над Фрэнсисом Нганну (20-5) сказал, что по его мнению экс-чемпион UFC в своем прошлом поединке против Тайсона Фьюри (34-0-1; 24 КО) ) одержал победу. Слова Энтони цитирует SkySports:

"Фрэнсис Нганну победил чемпиона мира по версии WBC в сверхтяжелом весе – я должен быть чемпионом мира прямо сейчас.

Понимаете, что я имею в виду? Я считаю, что Нганну победил чемпиона WBC" – сказал британец.

Комментарий Фьюри

Видео нокаута

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