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Джошуа: Я должен быть чемпионом WBC прямо сейчас
В его словах есть доля истины
фото - boxingscene.com
Британский супертяж Энтони Джошуа (28-3; 25 КО) после
"Фрэнсис Нганну победил чемпиона мира по версии WBC в сверхтяжелом весе – я должен быть чемпионом мира прямо сейчас.
Понимаете, что я имею в виду? Я считаю, что Нганну победил чемпиона WBC" – сказал британец.
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