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Хирн – о Джошуа: Вы смотрите на величайшего плохиша планеты

Бокс
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Хирн – о Джошуа: Вы смотрите на величайшего плохиша планеты

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Промоутер британского супертяжа Энтони Джошуа (28-3; 25 КО) Эдди Хирн прокомментировал выступление своего подопечного в поединке против Фрэнсиса Нганну (20-5). Его слова цитирует SkySports:

"Вы смотрите на величайшего плохиша планеты. Супертяжеловес №1 в мире.

Там блестящий боец Тайсон Фьюри. Выиграй, пожалуйста, у Александра Усика, потому что нас ждет самое масштабное сражение всех времен.

Это один из самых разрушительных нокаутов, которые я когда-либо видел" – сказал специалист.

Комментарий Джошуа

Видео нокаута

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