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Хирн – о Джошуа: Вы смотрите на величайшего плохиша планеты
Отвалил комплимент
Getty Images/Global Images Ukraine
Промоутер британского супертяжа Энтони Джошуа (28-3; 25 КО) Эдди Хирн прокомментировал
"Вы смотрите на величайшего плохиша планеты. Супертяжеловес №1 в мире.
Там блестящий боец Тайсон Фьюри. Выиграй, пожалуйста, у Александра Усика, потому что нас ждет самое масштабное сражение всех времен.
Это один из самых разрушительных нокаутов, которые я когда-либо видел" – сказал специалист.
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