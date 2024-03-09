Хирн – о Джошуа: Вы смотрите на величайшего плохиша планеты

Промоутер британского супертяжа Энтони Джошуа (28-3; 25 КО) Эдди Хирн прокомментировал выступление своего подопечного в поединке против Фрэнсиса Нганну (20-5). Его слова цитирует SkySports:

"Вы смотрите на величайшего плохиша планеты. Супертяжеловес №1 в мире.

Там блестящий боец Тайсон Фьюри. Выиграй, пожалуйста, у Александра Усика, потому что нас ждет самое масштабное сражение всех времен.

Это один из самых разрушительных нокаутов, которые я когда-либо видел" – сказал специалист.

Комментарий Джошуа