Промоутер Усика поблагодарил Джошуа за возрождение бокса

Промоутер украинского чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (21-0; 14 КО) Александр Красюк своеобразно прокомментировал победу Энтони Джошуа (28-3; 25 КО) над экс-чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну (20-5). Специалист поблагодарил британца за хорошее выступление. Соответствующий пост Красюк опубликовал на своей странице в Твиттере:

"Энтони, благодарю тебя за то, что показал, что такое настоящий бокс. Удачи тебе, пусть тебя бережет Бог" – написал промоутер.