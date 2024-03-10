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Промоутер Усика поблагодарил Джошуа за возрождение бокса

Бокс
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Промоутер Усика поблагодарил Джошуа за возрождение бокса

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Промоутер украинского чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (21-0; 14 КО) Александр Красюк своеобразно прокомментировал победу Энтони Джошуа (28-3; 25 КО) над экс-чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну (20-5). Специалист поблагодарил британца за хорошее выступление. Соответствующий пост Красюк опубликовал на своей странице в Твиттере:

"Энтони, благодарю тебя за то, что показал, что такое настоящий бокс. Удачи тебе, пусть тебя бережет Бог" – написал промоутер.

Напомним, что ранее тренер Джошуа рассказал о будущем своего подопечного.

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