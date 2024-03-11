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Эгис Климас: Сейчас Усик в лагере в Испании, тренируется и готовится к бою
Ждем бой украинца
Фото: Трибуна
Эгис Климас, менеджер Александра Усика, рассказал о подготовке украинца к бою против британца Тайсона Фьюри:
- Вы впечатлены выступлением Джошуа в бою против Нганну?
- Да. Впечатлен еще одним выступлением бокса против MMA. Но Энтони выглядел на своем месте. Он в хорошем настроении, он не прыгает вокруг, дерется без эмоций. Мне это очень нравится.
- Выглядел ли он другим бойцом, чем в боях с Усиком?
- Знаете, мы не можем возвращаться назад и говорить, где был его ум, и где он был сам в том бою. Усик его победил, дважды, но Джошуа и в этом, и в предыдущих боях выглядел очень хорошо.
- Теперь этот бой закончен, все внимание переключится на 18 мая. Как дела у Александра?
- С ним все хорошо. Он уже начал лагерь. Сейчас он в лагере в Испании, тренируется и готовится к бою.
- Тайсон был здесь. Рассечение Фьюри, похоже, заживает. Так что, все должно быть отлично до 18 мая.
- Мы надеемся, молимся об этом. Надеюсь, все будет хорошо, и 18 мая эти мужчины выйдут в ринг, победит лучший.
Напомним, поединок Усик — Фьюри состоится 18 мая 2024 года.
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