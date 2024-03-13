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Названа дата боя за звание чемпиона мира по версии IBF в первом полусреднем весе

Бокс

Он запланирован на лето 2024 года

Названа дата боя за звание чемпиона мира по версии IBF в первом полусреднем весе

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпион мира по версии IBF в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) пуэрториканец Сабриэль Матиас (20-1, 20 KO) готовится провести добровольную защиту титула 15 июня на родине, пишет инсайдер ESPN Майк Коппинджер.

Соперником Матиаса станет непобеждённый австралиец Лиам Паро (24-0, 15 KO), который дебютировал на профессиональном ринге в 2016 году и заявил о себе двумя победами над соотечественником Броком Джарвисом и американцем Монтаной Лавом.

Сабриэль Матиас в мае 2023-го стал чемпионом мира, завоевав вакантный титул. В первой защите титула досрочно остановил непобеждённого узбека Шахджахана Эргашева, угол последнего не выпустил его на шестой раунд.

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