Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Названа дата боя за звание чемпиона мира по версии IBF в первом полусреднем весе
Он запланирован на лето 2024 года
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпион мира по версии IBF в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) пуэрториканец Сабриэль Матиас (20-1, 20 KO) готовится провести добровольную защиту титула 15 июня на родине, пишет инсайдер ESPN Майк Коппинджер.
Соперником Матиаса станет непобеждённый австралиец Лиам Паро (24-0, 15 KO), который дебютировал на профессиональном ринге в 2016 году и заявил о себе двумя победами над соотечественником Броком Джарвисом и американцем Монтаной Лавом.
Сабриэль Матиас в мае 2023-го стал чемпионом мира, завоевав вакантный титул. В первой защите титула досрочно остановил непобеждённого узбека Шахджахана Эргашева, угол последнего не выпустил его на шестой раунд.
Популярное сейчас
- Звягель представил нового тренера после ухода Шищенко
- Ла Масии снова нету равных. Новые лидеры каталонцев — школьники, играющие, словно взрослые
- Тренер Порту Консейсау: Артета оскорбил мою семью во время матча. Так же делал и Гвардиола
- Джошуа снес Нганну и передал горячий привет Фьюри
- Когда утро действительно доброе. Ирина Морозюк порадовала фанатов откровенным фото. ФОТО
- Красотка дня. Яркая возлюбленная португальской звезды Манчестер Сити. ФОТО