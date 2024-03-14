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Нганну назвал причину поражения в бою с Джошуа

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Оправдания подъехали

Нганну назвал причину поражения в бою с Джошуа

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Камерунский экс-обладатель пояса UFC в тяжёлом дивизионе Фрэнсис Нганну высказался по поводу своего поражения в боксёрском поединке с американцем Энтони Джошуа.

"Нокаут? Мы все знали, что это может произойти. По крайней мере, я всегда был готов к этому.

Я помню, как в раздевалке пытался разогреться, но ничего не получалось. Я засыпал на ходу. Я потел, но при этом хотел спать.

Но я предполагаю, что некоторые люди, с которыми я дрался, некоторые люди, которых я побеждал, чувствовали это раньше, но я, по сути, столкнулся с этим впервые. Именно поэтому я взял пару дней перерыва, уделил время себе. Очевидно, мне нужно было осмыслить всё, что произошло за время боя.

Снимаю шляпу перед своей командой, потому что они проделали отличную работу. Думаю, я был единственным, кто не выполнил план должным образом и, возможно, не чувствовал себя полностью в своей тарелке. Я был единственным, кто не появился на арене в тот вечер, скажем так", — приводит слова Нганну MMA Fighting.

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Энтони Джошуа Фрэнсис Нганну
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