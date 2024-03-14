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Промоутер Уайлдер: Надеюсь, что бой с Джошуа состоится

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Ранее стороны уже обсуждали проведение боя

Промоутер Уайлдер: Надеюсь, что бой с Джошуа состоится

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Шелли Финкель, промоутер американского боксёра Деонтея Уайлдера, рассказал, что их команда готова организовать поединок с Энтони Джошуа.

"Надеюсь, что бой состоится. Мы всегда хотели драться с Джошуа. Деонтей готов принять этот бой. Мы готовы провести его и в Британии, и на Ближнем Востоке. Хирн говорил, что предлагал мне бой с Джошуа в августе. Но тогда у нас был бой с Хелениусом. И мы сразу же дали понять, что никаких переговоров до боя не будет. Эдди знал это, но всё равно заявил, что предлагал нам бой. Сейчас мы готовы к переговорам", — сказал Финкель в интервью ESPN.

Напомним, был подписан контракт на бой Уайлдер – Джошуа. Поединок должен был пройти в Саудовской Аравии при условии, что оба выиграют свои предстоящие бои, но Уайлдер потерпел неожиданное поражение по очкам от Джозефа Паркера.

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