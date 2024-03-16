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Фьюри: Если рассечение откроется в бою, то и черт с ним

Бокс

В ком-то проснулся маленький мужчина

Фьюри: Если рассечение откроется в бою, то и черт с ним

Фото: MMA Fighting

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (34-0-1; 24 КО) рассказал, что не волнуется за рассечение, полученного перед поединком против украинца Александра Усика (21-0; 14 КО). Его слова цитирует Essentially Sports:

"Все хорошо. Я не волнуюсь из-за этого. Я никогда не переживал из-за рассечения. От даты рассечения до даты боя пройдет 15 недель. Рана заживает примерно за 8-9 недель, так что у меня достаточно времени.

Если рассечение откроется в бою, то и черт с ним. Всюду будет кровь и что из этого? Не останавливайте бой. Пусть он продолжается, это бой за титул абсолютного чемпиона в сверхтяжелом весе. Я его побью. Учитывая его репутацию, которую он заработал после побед над Джошуа, это будет сладкая победа" – сказал британец.

Напомним, что бой Усик-Фьюри состоится 18 мая в Саудовской Аравии.

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