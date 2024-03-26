Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Фрэнк Уоррен: Я почувствовал, что Фьюри может остановить Усика
Бой состоится в мае 2024 года
Getty Images/Global Images Ukraine
Фрэнк Уоррен, промоутер чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО) сделал прогноз на бой своего подопечного против чемпиона по версиям WBO, WBA, IBF и IBO Александра Усика (21-0, 14 КО)
"Я почувствовал, что Фьюри может остановить Усика, когда был подписан контракт. Фьюри очень упорно тренировался и получил рассечение. Разница между тем лагерем и этим заключается в том, что он отсутствовал несколько недель, но ему не нужно будет сбрасывать вес. Он в своем весе, а это значит, что у него будет скорость, сила, и вы увидите старого доброго Тайсона Фьюри на ринге. Он нокаутирует его."
Напомним, что бой Усик — Фьюри состоится 18 мая в Саудовской Аравии.
Популярное сейчас
- Украина – Исландия. АУДИО онлайн трансляция финального матча плей-офф отбора на ЕВРО-2024
- Украина - Исландия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча плей-офф за выход на Евро-2024
- Украина U-19 разгромила Швейцарию и с первого места в группе вышла на Евро-2024
- Бывший украинский чемпион мира серьезно болен, срочно нужны деньги на операцию
- Красотка дня. Яркая возлюбленная молодой звезды сборной Боснии. ФОТО
- Любовь, начавшаяся еще со школы: чем Ангелина Забарная поразила своего возлюбленного - ныне стабильного игрока АПЛ