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Фрэнк Уоррен: Я почувствовал, что Фьюри может остановить Усика

Бокс

Бой состоится в мае 2024 года

Фрэнк Уоррен: Я почувствовал, что Фьюри может остановить Усика

Getty Images/Global Images Ukraine

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Фрэнк Уоррен, промоутер чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО) сделал прогноз на бой своего подопечного против чемпиона по версиям WBO, WBA, IBF и IBO Александра Усика (21-0, 14 КО)

"Я почувствовал, что Фьюри может остановить Усика, когда был подписан контракт. Фьюри очень упорно тренировался и получил рассечение. Разница между тем лагерем и этим заключается в том, что он отсутствовал несколько недель, но ему не нужно будет сбрасывать вес. Он в своем весе, а это значит, что у него будет скорость, сила, и вы увидите старого доброго Тайсона Фьюри на ринге. Он нокаутирует его."

Напомним, что бой Усик — Фьюри состоится 18 мая в Саудовской Аравии.

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Александр Усик Тайсон Фьюри Фрэнк Уоррен
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Источник:
Xsport.ua
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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