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Сауль Альварес - о поединке Пола с Тайсоном: Я думаю, это скорее шоу, чем бой
Мексиканец заявил, что не участвовал бы в таком поединке
фото - boxingscene.com
Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) мексиканец Сауль Альварес высказался по поводу предстоящего поединка между американцами Майком Тайсоном и Джейком Полом.
"То, что Netflix в этом участвует, это хорошо. Но я не заинтересован в таком поединке. Я думаю, это скорее шоу, чем бой", — приводит слова Альвареса TMZ.
Напомним, поединок Тайсона и Пола по правилам бокса состоится 20 июля в Арлингтоне (США).
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