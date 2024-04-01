Сауль Альварес - о поединке Пола с Тайсоном: Я думаю, это скорее шоу, чем бой

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) мексиканец Сауль Альварес высказался по поводу предстоящего поединка между американцами Майком Тайсоном и Джейком Полом.

"То, что Netflix в этом участвует, это хорошо. Но я не заинтересован в таком поединке. Я думаю, это скорее шоу, чем бой", — приводит слова Альвареса TMZ.

Напомним, поединок Тайсона и Пола по правилам бокса состоится 20 июля в Арлингтоне (США).