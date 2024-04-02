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Майк Тайсон назвал самый приятный момент в карьере

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Боксер всего провел 58 боев

Майк Тайсон назвал самый приятный момент в карьере

Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе легендарный американец Майк Тайсон рассказал о самом приятном моменте в карьере.

"Возвращение из тюрьмы и завоевание пояса чемпиона. Вы можете себе это представить? Сидеть в тюрьме и вернуться, завоевав самую величественную корону во всём спорте. Тюремное заточение и всё такое, а потом выходишь и становишься самым богатым спортсменом в мире", — сказал Тайсон на YouTube-канале Fight Hub TV.

Майк Тайсон за время карьеры провёл 58 боёв, одержав в них 50 побед (44 нокаутом) и потерпев шесть поражений.

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