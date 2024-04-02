Майк Тайсон назвал самый приятный момент в карьере

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе легендарный американец Майк Тайсон рассказал о самом приятном моменте в карьере.

"Возвращение из тюрьмы и завоевание пояса чемпиона. Вы можете себе это представить? Сидеть в тюрьме и вернуться, завоевав самую величественную корону во всём спорте. Тюремное заточение и всё такое, а потом выходишь и становишься самым богатым спортсменом в мире", — сказал Тайсон на YouTube-канале Fight Hub TV.

Майк Тайсон за время карьеры провёл 58 боёв, одержав в них 50 побед (44 нокаутом) и потерпев шесть поражений.