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Майк Тайсон назвал самый приятный момент в карьере
Боксер всего провел 58 боев
Getty Images
Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе легендарный американец Майк Тайсон рассказал о самом приятном моменте в карьере.
"Возвращение из тюрьмы и завоевание пояса чемпиона. Вы можете себе это представить? Сидеть в тюрьме и вернуться, завоевав самую величественную корону во всём спорте. Тюремное заточение и всё такое, а потом выходишь и становишься самым богатым спортсменом в мире", — сказал Тайсон на YouTube-канале Fight Hub TV.
Майк Тайсон за время карьеры провёл 58 боёв, одержав в них 50 побед (44 нокаутом) и потерпев шесть поражений.
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