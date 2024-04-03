Тренер Беринчика: Ставлю на Ломаченко в бою с Камбососом

Тренер Дениса Беринчика Егор Голуб заявил, что Василий Ломаченко одержит уверенную победу над Джорджем Камбососом, как в свое время это сделал Александр Усик в бою с Гассиевым.

В интервью vRINGe специалист объяснил, почему он так думает.

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