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Тренер Беринчика: Ставлю на Ломаченко в бою с Камбососом
Наставник считает, что фанатов ждет интересный бой
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Тренер Дениса Беринчика Егор Голуб заявил, что Василий Ломаченко одержит уверенную победу над Джорджем Камбососом, как в свое время это сделал Александр Усик в бою с Гассиевым.
В интервью vRINGe специалист объяснил, почему он так думает.
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"Думаю, что по мастерству сводит в школу. Конечно. Но я смотрел Камбососа. У него были два кряду поражения Девину Хэйни. Но он стал лучше. Намного лучше. Поэтому думаю, что будет интересный бой. Думаю, что будет интересно. Скорее всего, что мы тоже будем смотреть этот бой. Он ведь состоится за неделю до нашего боя. Ставлю ли на Ломаченко? Думаю, что да. У него мастерство на 10 голов выше".
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