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Сауль Альварес - о бое с Хайме Мунгией: Меня крайне мотивирует тот факт, что мой соперник непобедим
Мексиканец поделился ожиданиями от поединка
фото - boxingscene.com
Сауль Альварес рассказал, что думает о предстоящем поединке со своим соотечественником Хайме Мунгией.
"Меня крайне мотивирует тот факт, что мой соперник непобедим. Я сам хочу посмотреть, как я справлюсь с этой задачей. Хочу посмотреть, на что я способен. Я мотивирован, взволнован и не могу дождаться боя. Я попытаюсь нокаутировать своего соперника. Не имеет никакого значения, что он мексиканец. Я выйду с боевым настроем и постараюсь закончить все до 12-го раунда", — заявил Канело.
Напомним, что бой Сауля Альвареса и Хайме Мунгии состоится 4 мая в Лас-Вегасе.
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