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Джошуа рассказал, когда может завершить карьеру

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Боксеру в октябре исполнится 35 лет

Джошуа рассказал, когда может завершить карьеру

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Британский боксёр Энтони Джошуа заявил, что может завершить карьеру через два года. По словам британца, это может произойти, когда ему исполнится 37 лет.

"В октябре мне исполнится 35 лет. Думаю, буду выступать ещё года два или около того, если моё тело выдержит", — сказал Джошуа в эфире Ross Show.

Напомним, в последнем поединке Джошуа встречался с франко-камерунским бойцом смешанных единоборств (ММА) Фрэнсисом Нганну. Противостояние состоялась по правилам бокса и завершилось победой британца нокаутом во втором раунде.

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