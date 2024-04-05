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Сауль Альварес рассказал, почему не принимает бой с Бенавидесом

Бокс

Мексиканец отреагировал на давление со стороны фанатов

Сауль Альварес рассказал, почему не принимает бой с Бенавидесом

фото - boxingscene.com

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) Сауль Альварес прокомментировал призывы фанатов в свой адрес провести поединок с американцем Дэвидом Бенавидесом. Мексиканец заявил, что на протяжении карьеры не раз дрался с сильными соперниками, но не будет идти на поводу общественного мнения.

"Правда заключается в том, что я всегда дрался с теми, о которых говорили, что боя с ними я якобы не хочу. Я нахожусь в положении, которое заслужил, и могу делать всё, что захочу. Я не буду идти на поводу у кого бы то ни было. Такие люди никогда ничем не довольны. Я же буду делать то, что захочу", — приводит слова Альвареса Los Angeles Times.

Ранее Бенавидес высказал мнение, что Альварес может скоро завершить карьеру.

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