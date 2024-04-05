Энтони Джошуа: Мне сказали, что следующий бой проведу где-то в сентябре

Британский боксёр Энтони Джошуа поделился подробностями относительно своего следующего поединка. По словам Джошуа, он может состояться примерно в сентябре.

"Мне сказали, что где-то в сентябре. Сам я надеялся на июнь. Теперь у меня будет время сходить на свидания и немного пообщаться. В данный момент я тренируюсь. У меня есть два месяца до того, как я начну тренировочный лагерь", — приводит слова Джошуа Mirror.

Напомним, в последнем поединке Джошуа встречался с франко-камерунским бойцом ММА Фрэнсисом Нганну. Их бой завершился победой Энтони нокаутом во втором раунде.