  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Усик: Главный аспект Фьюри – его значительные размеры
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Усик: Главный аспект Фьюри – его значительные размеры

Бокс
Обновлено

Высокий пузань

Усик: Главный аспект Фьюри – его значительные размеры

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский супертяж, чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (21-0; 14 КО) рассказал о главном козыре своего будущего соперника, чемпиона по версии WBC Тайсона Фьюри (34-0-1; 24 КО).

"Главный аспект Фьюри – его значительные размеры, но они не всегда являются его преимуществом. Я использую любые его слабые места в поединке. Фьюри отличный, потому что даже при падениях он встает и продолжает бой, что сделало его чемпионом" – сказал украинец.

Напомним, ранее Усик показал фото из тренировочного лагеря.

По теме
yellow-arrow
Джошуа пока не знает, с кем проведет следующий поединок
yellow-arrow
Хирн – о карьере Джошуа: Думаю два года – это правильно
yellow-arrow
Промоутер Фьюри нашел ахиллесовую пяту Усика
Александр Усик Тайсон Фьюри
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости