Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Усик: Главный аспект Фьюри – его значительные размеры
Высокий пузань
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский супертяж, чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (21-0; 14 КО) рассказал о главном козыре своего будущего соперника, чемпиона по версии WBC Тайсона Фьюри (34-0-1; 24 КО).
"Главный аспект Фьюри – его значительные размеры, но они не всегда являются его преимуществом. Я использую любые его слабые места в поединке. Фьюри отличный, потому что даже при падениях он встает и продолжает бой, что сделало его чемпионом" – сказал украинец.
Напомним, ранее Усик
Популярное сейчас
- Черноморец - Александрия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Динамо – ЛНЗ. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- 25 лет назад Динамо сыграло в полуфинале ЛЧ. Хорошо помните выступление киевлян в ЛЧ 1998/99? Квиз от UA-Футбол
- Усик: Читаю книгу Леонида Кучмы "Украина – не Россия"
- Роскошная телеведущая умоляет вратаря Ньюкасла покинуть Англию ради семьи. ФОТО
- My love. Как Анастасия Лунина болела за мужа на Сантьяго Бернабеу. ФОТО