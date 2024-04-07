Усик: Главный аспект Фьюри – его значительные размеры

Украинский супертяж, чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (21-0; 14 КО) рассказал о главном козыре своего будущего соперника, чемпиона по версии WBC Тайсона Фьюри (34-0-1; 24 КО).

"Главный аспект Фьюри – его значительные размеры, но они не всегда являются его преимуществом. Я использую любые его слабые места в поединке. Фьюри отличный, потому что даже при падениях он встает и продолжает бой, что сделало его чемпионом" – сказал украинец.