Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сергей Богачук: Бой с Фундорой будет, но не в этом году
Украинец поделился планами
Getty Images/Global Images Ukraine
Временный чемпион WBC в первом среднем весе Сергей Богачук рассказал о возможном поединке с обладателем поясов WBC и WBO Себастьяном Фундорой.
"Думаю, что бой с Фундорой будет, но не в этом году. У его команды немного другие планы, и у меня уже есть серьезный титул, поэтому, я думаю, мы проведем несколько защит, раскрутим нашу дуэль сильнее, и потом нас позже сведут. Это такое мое мнение, учитывая, что я вижу вокруг.
Сразу после боя с Цзю к Фундору в ринг поднялся Спенс, не понимаю, зачем он это сделал. Возможно, ему готовят бой с ним? Или, возможно, будет реванш с Цзю, собственно ему сейчас точно не до меня. Да и мне не до него, ведь, повторюсь, у меня есть титул, и мы сейчас будем его раскручивать, мне нужно провести несколько боев с ребятами, которые стоят в рейтинге WBC. Бокс это прежде всего бизнес, промоутер будет смотреть, когда этот бой будет интереснее и когда его лучше сделать. Возможно, нужно будет подождать и сделать его позже, чтобы и на телевидении он был, и по деньгам нормально было", — заявил украинец.
Популярное сейчас
- Днепр-1 - Заря. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Кейн возвращается на Эмирейтс. Арсенал – Бавария. Прогноз матча 1/4 ЛЧ на 09.04.2024
- Реал Мадрид – Манчестер Сити. Анонс и прогноз первого матча 1/4 Лиги Чемпионов на 09.04.2024
- Промоутер Фьюри нашел ахиллесовую пяту Усика
- "Просто я не очень понимаю украинский язык". Минуты славы и падения Артема Милевского
- Роскошная телеведущая умоляет вратаря Ньюкасла покинуть Англию ради семьи. ФОТО