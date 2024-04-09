Сергей Богачук: Бой с Фундорой будет, но не в этом году

Временный чемпион WBC в первом среднем весе Сергей Богачук рассказал о возможном поединке с обладателем поясов WBC и WBO Себастьяном Фундорой.

"Думаю, что бой с Фундорой будет, но не в этом году. У его команды немного другие планы, и у меня уже есть серьезный титул, поэтому, я думаю, мы проведем несколько защит, раскрутим нашу дуэль сильнее, и потом нас позже сведут. Это такое мое мнение, учитывая, что я вижу вокруг.

Сразу после боя с Цзю к Фундору в ринг поднялся Спенс, не понимаю, зачем он это сделал. Возможно, ему готовят бой с ним? Или, возможно, будет реванш с Цзю, собственно ему сейчас точно не до меня. Да и мне не до него, ведь, повторюсь, у меня есть титул, и мы сейчас будем его раскручивать, мне нужно провести несколько боев с ребятами, которые стоят в рейтинге WBC. Бокс это прежде всего бизнес, промоутер будет смотреть, когда этот бой будет интереснее и когда его лучше сделать. Возможно, нужно будет подождать и сделать его позже, чтобы и на телевидении он был, и по деньгам нормально было", — заявил украинец.