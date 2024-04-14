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Украинец Захожий нокаутировал немца и завоевал титул чемпиона EBU
Великолепный нокаут, браво
Украинский супертяж Александр Захожий (19-0; 15 КО) одержал очередную победу на профессиональном ринге. На вечере бокса в Германии наш спортсмен одолел местного Гранита Шалу (15-1; 5 КО).
Бой завершился во втором раунде. Сначала Александр отправил своего соперника в нокдаун, немец поднялся, но после удачной атаки от Захожего снова оказался на конвасе. Рефери остановил поединок.
На кону стоял титул чемпиона по версии EBU, украинец одержал 15-ю досрочную победу на профи-ринге.
Видео нокаута:
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