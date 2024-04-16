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Богачук - о бое с Кроуфордом: Прежде всего нужно рассматривать прибыльность этого боя

Бокс

Украинец высказался о возможном поединке

Богачук - о бое с Кроуфордом: Прежде всего нужно рассматривать прибыльность этого боя

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский временный чемпион WBC в первом среднем весе Сергей Богачук рассказал о бое с Теренсом Кроуфордом.

- Американский рефери Фернандо Барбоса заявил о желании увидеть ваш бой с Кроуфордом. Что думаете? Это возможно?

- Возможно все, но они, в первую очередь, будут рассматривать насколько это им выгодно. Если этот поединок принесет деньги, соберет людей, то, конечно, его устроят. А если нет, то, возможно, что бой будет позже или вообще его не будет. Прежде всего нужно рассматривать прибыльность этого боя.

- Если бы такой бой произошел, то кто бы победил?

- Победил бы сильнейший. А кто сильнее, мы бы решили в ринге.

Напомним, что недавно, в Лас-Вегасе (США), 28-летний украинец по очкам победил 30-летнего американца Брайана Мендосу (22-4, 16 КО) единогласным решением судей в бою за титул временного чемпиона мира по версии WBC в первом среднем весе.

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Источник:
sport-express.ua
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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