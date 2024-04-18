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Райан Гарсия: У меня есть супер план на бой с Хэйни
Боксеры выйдут в ринг 20 апреля
Американский боец Райан Гарсия (24-1, 20 КО) поделился ожиданиями от боя с Девином Хэйни (31-0, 15 КО).
Напомним, что поединок состоится 20 апреля в Нью-Йорке.
— Что вы думаете о самых больших уязвимостях Девина?
— Он просто не тот парень.
— Вы считаете, что залезли ему в голову, судя по тому толчку?
— Посмотрим. Он немного разозлился, стал немного безумным. Когда они становятся безумными — это просто меня заводит! Я просто хочу кричать.
— Вы хорошо делаете прогнозы. Можете ли рассказать нам о субботе?
— Вы, ребята, увидите такое событие, которого не видели ранее. У меня есть супер план, вы даже представления не имеете. Я говорю о выходе на бой, выступлении и всём этом театре. В ринге будет хороший первый раунд. Я его прочувствую, посмотрю, что он там делает. Потом начну его немного околачивать, и вдруг — я уроню его!
— Как вы чувствуете себя в плане веса? Если вы не сделаете вес, будут ли какие-то последствия?
— Никаких последствий. Я не сделаю это дер*мо, если захочу. Это моё событие. Но я шучу, я сделаю вес. Это легко.
— Как вы визуализируете свой поединок?
— Я его обезглавлю! Я убью его! Каким-то образом я это сделаю.
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