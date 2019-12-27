  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Единоборства
  4. Макгрегор пожертвовал 27 тысяч долларов на благотворительность
В тренде
Единоборства
Единоборства

Единоборства - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Макгрегор пожертвовал 27 тысяч долларов на благотворительность

Единоборства
(1 голосов)

Деньги будут потрачены на игрушки малоимущим

Макгрегор пожертвовал 27 тысяч долларов на благотворительность
Новина українською

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор пожертвовал $ 27 тыс. на благотворительность в Ирландии, об этом пишет BJPenn. Благотворительная организация Inner City Helping Homeless сообщила, что деньги будут потрачены на игрушки малоимущим семьям с детьми.

Напомним, что свой следующий поединок Конор проведет против Дональда Серроне. Их поединок пройдет в полусредней весовой категории. Соперники встретятся на шоу UFC 246, проведение которого запланировано в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на 18 января 2020 года.

Макгрегор не выходил в октагон с октября 2018-го, с тех пор когда в титульном противостоянии досрочно проиграл Хабибу Нурмагомедову. Серроне проиграл два предыдущих поединка. В последней встрече его нокаутировал Джастин Гэтжи. Бой прошёл в лёгком весе.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Конор Макгрегор
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...