Макгрегор и Серроне прошли официальную процедуру взвешивания

В ночь с 18 на 19 января мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 246. В его главном событии встретятся экс-чемпион организации в двух весовых категориях Конор Макгрегор и экс-претендент на титул Дональд Серроне.

В преддверии противостояния бойцы прошли официальную церемонию взвешивания. По её итогам они показали одинаковый вес — 77,1 кг.

Церемония взвешивания продолжается, и пока не все бойцы прошли процедуру.

UFC 246. Взвешивание

Конор Макгрегор (170 фунтов) — Дональд Серроне (170 фунтов)