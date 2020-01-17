Единоборства - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Макгрегор и Серроне прошли официальную процедуру взвешивания
Бойцы показали одинаковый вес
В ночь с 18 на 19 января мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 246. В его главном событии встретятся экс-чемпион организации в двух весовых категориях Конор Макгрегор и экс-претендент на титул Дональд Серроне.
В преддверии противостояния бойцы прошли официальную церемонию взвешивания. По её итогам они показали одинаковый вес — 77,1 кг.
Церемония взвешивания продолжается, и пока не все бойцы прошли процедуру.
UFC 246. Взвешивание
Конор Макгрегор (170 фунтов) — Дональд Серроне (170 фунтов)
Conor McGregor vs. Donald Cerrone. Welterweight. Tomorrow night. pic.twitter.com/rDpD5RB3Pn— TheMacLife (@Maclifeofficial) 17 січня 2020 р.