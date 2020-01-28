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Американского бойца арестовали за торговлю наркотиками

Единоборства
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Он собирался продавать партию, как внезапно нагрянула полиция

Американского бойца арестовали за торговлю наркотиками
Новина українською

Американский боец смешанных единоборств Бен Фодор, более известный как Феникс Джонс, арестован за торговлю наркотиками, сообщает MMA Junkie.

21 ноября боец в одном из кафе продал 7 граммов наркотического вещества агенту полиции. После их второй встречи и продажи ещё одной партии Фодора арестовали вместе с подельницей. Слушания по делу Фодора назначены на 3 февраля.

На счету Фодора 11 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал семь побед и потерпел три поражения, а ещё один бой завершился вничью.

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В статье: Феникс Джонс
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