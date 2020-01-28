Американского бойца арестовали за торговлю наркотиками

Американский боец смешанных единоборств Бен Фодор, более известный как Феникс Джонс, арестован за торговлю наркотиками, сообщает MMA Junkie.

21 ноября боец в одном из кафе продал 7 граммов наркотического вещества агенту полиции. После их второй встречи и продажи ещё одной партии Фодора арестовали вместе с подельницей. Слушания по делу Фодора назначены на 3 февраля.

На счету Фодора 11 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал семь побед и потерпел три поражения, а ещё один бой завершился вничью.