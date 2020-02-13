Две украинские борчихи вышли в финал чемпионата Европы

13 февраля на чемпионате Европы в Риме по борьбе свои выступления начали представительницы оставшихся пяти весовых категорий среди женщин.

Среди украинок лучшие результаты показали Алина Акобия и Юлия Ткач-Остапчук. Они продолжат бороться 14 февраля, но лишь Алине Акобии и Юлии Ткач-Остапчук удалось гарантировать себе место на пьедестале выходом в финал.

Категория до 57 кг

Финал

Алина Акобия (Украина) – Грейс Буллен (Норвегия)

Категория до 62 кг

Финал

Юлия Ткач-Остапчук (Украина) – Инна Тражукова (Россия)