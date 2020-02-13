Единоборства
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Две украинские борчихи вышли в финал чемпионата Европы
Украинки показали хороший результат
13 февраля на чемпионате Европы в Риме по борьбе свои выступления начали представительницы оставшихся пяти весовых категорий среди женщин.
Среди украинок лучшие результаты показали Алина Акобия и Юлия Ткач-Остапчук. Они продолжат бороться 14 февраля, но лишь Алине Акобии и Юлии Ткач-Остапчук удалось гарантировать себе место на пьедестале выходом в финал.
Категория до 57 кг
Финал
Алина Акобия (Украина) – Грейс Буллен (Норвегия)
Категория до 62 кг
Финал
Юлия Ткач-Остапчук (Украина) – Инна Тражукова (Россия)
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