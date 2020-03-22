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Конор МакГрегор тренируется в собственном подвале. Видео

Единоборства
(1 голосов)

Ирландец не останавливается

Конор МакГрегор тренируется в собственном подвале. Видео
UA-Футбол
Новина українською

Ирландский боец UFC Конор МакГрегор продолжает тренировки несмотря на пандемию каронавируса. В собственном подвале он устроил тренажерный зал.

Напомним, что ранее Конор по-своему боролся с коронавирусом.

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В статье: Конор Макгрегор
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