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Конор МакГрегор тренируется в собственном подвале. Видео
Ирландец не останавливается
Ирландский боец UFC Конор МакГрегор продолжает тренировки несмотря на пандемию каронавируса. В собственном подвале он устроил тренажерный зал.
Напомним, что ранее Конор по-своему боролся с коронавирусом.
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