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Хоть и не прокурор, но сажает: Жан Беленюк во время карантина занимается по хозяйству. Фото
Украинец сажает деревья
Народный депутат Украины, чемпион мира и серебряный призер Олимпийских игр по греко-римской борьбе Жан Беленюк во время карантина хлопочет по хозяйству. Он решил высадить дерево.
Напомним, что ранее Марина Бех-Романчук порадовала болельщиков очередным фото.
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