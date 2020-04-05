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Хоть и не прокурор, но сажает: Жан Беленюк во время карантина занимается по хозяйству. Фото

Единоборства
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Украинец сажает деревья

Хоть и не прокурор, но сажает: Жан Беленюк во время карантина занимается по хозяйству. Фото
UA-Футбол
Новина українською

Народный депутат Украины, чемпион мира и серебряный призер Олимпийских игр по греко-римской борьбе Жан Беленюк во время карантина хлопочет по хозяйству. Он решил высадить дерево.

Хоть и не прокурор, но сажает: Жан Беленюк во время карантина занимается по хозяйству. Фото - изображение 1

Напомним, что ранее Марина Бех-Романчук порадовала болельщиков очередным фото.

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В статье: Жан Беленюк карантин
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