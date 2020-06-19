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Представлен официальный постер к UFC 251

Единоборства
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Он состоится 11 июля

Представлен официальный постер к UFC 251
Новина українською

Сегодня, 19 июня, пресс-служба UFC представила официальный постер к турниру UFC 251, который пройдёт 11 июля на "Бойцовском острове" в Абу-Даби.

На постере представлены участники четырёх боёв. На первом плане изображены Камару Усман и Гилберт Бёрнс, которые выступят в главном событии шоу. Далее внимание переключается на Александера Волкановски и Макса Холлоуэя — участников соглавного события турнира. Наконец, одинаковое по площади место на постере выделено под Петра Яна и Жозе Алду, а также Джессику Андраде и Роуз Намаюнас.

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В статье: UFC
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