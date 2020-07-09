Дарья Билодид: Меня часто спрашивают, как это, тренироваться у своих родителей, не трудно ли, я с уверенностью отвечаю - нет. Фото

Чемпионка мира по дзюдо, украинка Дарья Билодид на своей официальной странице в Instagram опубликовала пост, в котором рассказала о тренировках под руководством родителей.

"Меня часто спрашивают, как это, тренироваться у своих родителей, не трудно ли, не хотелось ли когда то тренироваться у другого тренера.На что я с уверенностью отвечаю НЕТ! Я не представляю себя в тандеме с другим тренером.Мои родители знают, как правильно меня тренировать, когда нужно дать отдых, а когда можно грузить на максимум.Мы понимаем друг друга с полуслова) Бывают конечно и сложные моменты, так как в любом случае, они в первую очередь для меня родители и слышать критику от них бывает неприятно.Но я понимаю, что их критика дает мне толчок и сильную мотивацию. Мы одна дружная команда, которая всегда будет друг друга поддерживать несмотря ни на что"