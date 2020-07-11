  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Единоборства
  4. Дана Уайт: Мы чувствуем себя ужасно и переживаем за Хабиба, он любил отца
В тренде
Единоборства
Единоборства

Единоборства - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Дана Уайт: Мы чувствуем себя ужасно и переживаем за Хабиба, он любил отца

Единоборства
(1 голосов)

Комментарий президента UFC

Дана Уайт: Мы чувствуем себя ужасно и переживаем за Хабиба, он любил отца
UA-Футбол
Новина українською

Президент UFC Дана Уайт рассказал, как строит отношения с чемпионом мира в легком весе Хабибом Нурмагомедовым (25-0) после смерти его отца. Слова специалиста цитирует MMA Fighting:

"Это ужасно. Мы также чувствуем себя ужасно и переживаем за Хабиба. Он очень любит отца и они были очень близки.

Хабибу нужно время для того, чтобы он привел свои мысли в порядок и решил, что будет делать дальше. Сейчас мы его не беспокоим и оставили его в покое" - сказал он.

Напомним, что ранее Иван Редкач провел спарринг-сессию с Джервонтою Дэвисом.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Дана Уайт Хабиб Нурмагомедов
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...