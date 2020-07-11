Дана Уайт: Мы чувствуем себя ужасно и переживаем за Хабиба, он любил отца

Президент UFC Дана Уайт рассказал, как строит отношения с чемпионом мира в легком весе Хабибом Нурмагомедовым (25-0) после смерти его отца. Слова специалиста цитирует MMA Fighting:

"Это ужасно. Мы также чувствуем себя ужасно и переживаем за Хабиба. Он очень любит отца и они были очень близки.

Хабибу нужно время для того, чтобы он привел свои мысли в порядок и решил, что будет делать дальше. Сейчас мы его не беспокоим и оставили его в покое" - сказал он.

Напомним, что ранее Иван Редкач провел спарринг-сессию с Джервонтою Дэвисом.